2024-04-01 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أدانت محكمة سويدية حكماً بالسجن ثماني سنوات، متهم “عراقي – سويدي” بالتحرش واغتصاب 30 فتاة قاصر من خلال خداعهم واستمالة الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مبينة أن المدان اسمه حسنين فاضل حسن، ويبلغ من العمر 33 عاماً، من أصول عراقية. ووفقاً للمركز السويدي للمعلومات SCI، فإن العقوبة بالسجن 8 سنوات هي أقسى […]

ظهرت المقالة عراقي مدان بـ92 جريمة جنسية و11 حالة اغتصاب بحق 30 “قاصر” في السويد أولاً على Eishan.