2024-04-01 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على امرأة عربية، تروم بيع طفلها في بغداد. وذكرت الوكالة في بيان: “تواصل مفارز وكالة الاستخبارات عملياتها النوعية للحد من حالات الإتجار بالبشر، حيث نفذت مفارز الوكالة (مكافحة الارهـ.ـاب في الرصافة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة) عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمة من جنسية […]

ظهرت المقالة ضبط امرأة عربية حاولت بيع طفلها في بغداد أولاً على Eishan.