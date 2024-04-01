2024-04-01 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

قال عضو مجلس النواب، حسين مؤنس، إن مركبات موكب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني تعطلت بسبب “رداءة البنزين”، على حد تعبيره. وقال مؤنس في مداخلة باللهجة الدارجة، على إحدى مجموعات الواتساب السياسية: “بخصوص مقطع الفيديو الي انزلته مؤخرا ولوم بعض الاخوة المحترمين.. اود القول ان سيارات موكب السيد رئيس الوزراء تعطلت بسبب رداءة البنزين”. وقبل […]

ظهرت المقالة النائب حسين مؤنس: مركبات موكب السوداني تعطلت بسبب رداءة البنزين أولاً على Eishan.