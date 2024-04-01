المنتجات النفطية توضح آلية تحويل بطاقة الوقود الورقية إلى إلكترونية

2024-04-01 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، اليوم الاثنين، آلية تحويل بطاقة الوقود الورقية إلى بطاقة إلكترونية، بعد ربط توزيع النفط الأبيض بـ(الفيزا كارد).

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توزيع النفط الأبيض تم ربطه في الفيزا كارد، لذلك أصبح بإمكان أي مواطن لديه فيزا كارد الدخول على الرابط الذي أعلنته شركة توزيع المنتجات النفطية، وتصبح البطاقة الوقودية إلكترونية بعدما كانت ورقية".

وأضاف طالب، أن "العام الجاري شهد استقراراً في توزيع النفط الأبيض على المواطنين، بسبب إطلاق حصص المواطنين في كافة المحافظات من شهر تموز الماضي".