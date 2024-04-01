وزير التربية: عازمون على طباعة الكتب وجعلها في متناول يد الطلبة مع انطلاق العام الدراسي

2024-04-01 16:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

التباحث في مقومات تدعيم المشاريع التربوية وأهم الخطوات المنفذة وقيد التنفيذ التي اتبعتها الوزارة للنصف الثاني من العام الدراسي، أهم المحاور التي طُرحت على طاولة الحوار الذي ضم وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ومستشار رئيس الوزراء الدكتور عدنان السراج والوفد المرافق له في مبنى الوزارة،اليوم.

تضمن اللقاء إستعراضًا مُفصلا ودراسة مستفيضة لملف الأبنية المدرسية وسبل تفعيل المشاريع والبرامج التدريبية الحديثة في كنف الدعم الحكومي المتواصل للقطاع التربوي إضافة الى الرؤية الوزارية العازمة على الشروع بطباعة الكتب المنهجية بوقت مبكر وجعلها في متناول يد الطلبة مع إنطلاق العام الدراسي القادم، وتجدر الإشارة إلى ان اللقاء حضره مدير عام المناهج الدكتور رياض العمري ومدير الشؤون القانونية محمد بلاسم.