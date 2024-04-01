2024-04-01 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق ،اليوم الاثنين، عن توقع عقد يعزز الدفع الإلكتروني والعمليات المالية لشركات ،فيما أشارت إلى وضع خطط مستقبلية.

وذكرت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تماشياً مع التوجه الحكومي والبنك المركزي العراقي الداعم للعمل بنظام الدفع الإلكتروني أبرمت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق اليوم عقد عمل وشراكة مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية( كي كارد) للدفع الالكتروني من أجل تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل العمليات المالية لشركات السفر والسياحة في العراق".

وأوضح رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي، ان "ابرام العقد يهدف الى تسهيل عمل الشركات من خلال بطاقة الدفع الالكتروني والتحويلات والتعاملات المالية الخاصة بشركات والتي تتطلب المبالغ الخاصة للتذاكر وحجوزات الفنادق والبرامج السياحية وبرامج العمرة".

وتابع ان "الهيئة الادارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق مستمرة بتضافر جميع الجهود وابراز اهم المعوقات التي تواجه عمل الشركات وطرحها امام الجهات ذات العلاقة من اجل الخروج بحلول تساهم في تعزيز سوق السفر في العراق".

ولفت الدجيلي إلى ان "الرابطة هيأت دورات تدريبية للادلاء السياحيين ودورات على نظام الاياتا كونها مركز التدريب المعتمد من منظمة الطيران العالمي الاياتا وقد وضعت الخطة السنوية للمشاركات في المعارض السياحية على المستوى العربي والعالمي وتعمل على ابراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الاوسط والترويج للسياحة الاثرية والدينية والثقافية ذو أهمية كبيرة لما تتمتع به أرض بلاد الرافدين من مواقع وأثار مهمة".

وأشار إلى ان "الرابطة وبتعاون مع الجهات المختصة عملت على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي المشترك والانفتاح على جميع دول العالم".