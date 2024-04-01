البيئة تكشف عن أبرز المحاور المتفق على تنفيذها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2024-04-01 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

فصلت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، مخرجات زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق، فيما كشفت عن أبرز المحاور المتفق على تنفيذها.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة صباح الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "في إطار الدعم التقني المقدم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن خلال التنسيق المشترك، تمت دعوة مسؤول برامج التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسعود مالك وخبراء الوكالة من المعنيين بالملف النووي إلى زيارة العراق".

وأوضح الحسيني، أن "الزيارة، جاءت لتعزيز الخطط الوطنية في مجال تفكيك المنشآت النووية وإدارة النفايات المشعة وتطوير البرنامج النووي المستقبلي للعراق، ومناقشة برامج ومشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقبلية بما ينسجم مع وثيقة برنامج الإطار الوطني Country Programme Framework، والاحتياجات الوطنية في القطاعات النووية والإشعاعية الصحية والصناعية المختلفة".

وأشار إلى أن "الوفد زار العراق للفترة من 10 لغاية 21 آذار الماضي ، وتضمنت الزيارة تنفيذ محاور عديدة منها معالجة أوجه عدم اليقين في الظروف الجيوتقنية والهيدرولوجية، بما في ذلك تقييم انتقال النويدات المشعة في الغلاف الجوي، في موقع التويثة LLW".

وأضاف أن "من بين المحاور: مناقشة الآليات والسبل لتعزيز القدرات الوطنية البشرية والمؤسساتية في مجال إدارة النفايات المشعة، ومراجعة البرنامج الوطني والإمكانات (البشرية والمؤسساتية) في مجال التخلص من النفايات المشعة، ومراجعة الستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة، فضلاً عن وضع خارطة طريق لتحديث ستراتيجية إدارة النفايات المشعة، ومناقشة سبل الدعم المقترح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن مشاريع الدورة الجديدة للتعاون التقني".

ولفت إلى أن "فعاليات الزيارة تضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات على مدار عشرة أيام بحضور عدد من المختصين من رؤساء وممثلي الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية بإدارة الملف النووي وخصوصاً في مجال إدارة النفايات المشعة".

ونوه بأن "مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح حسن الحسيني، ثمن الدور الكبير لمسؤول برامج التعاون التقني في الوكالة والخبراء على جهودهم في دعم البرامج الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية"، مشيداً بـ"الجهود الوطنية الرقابية والتنفيذية في مجال إزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق ومعالجة النفايات المشعة".