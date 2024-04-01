مصرف الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2024-04-01 16:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024)، رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان، فيما دعا المستفيدين كافة إلى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.

وباشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي.

كما أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، صرف رواتب المتقاعدين وتأجيل استيفاء الأقساط الشهرية.



















