نيمار يكشف عن موعد رحيله من الهلال السعودي

2024-04-01 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نجم نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا موعد رحيله عن النادي السعودي، والعودة إلى ناديه الأول الذي انطلق منه في بلاده.

وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان.

لكن النجم البرازيلي لم يلعب سوى 5 مباريات بقميص "الزعيم" في كل البطولات، سجل فيهم هدفاً وصنع 3، وذلك كونه تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من جانبها، قالت صحيفة "UOL" البرازيلية، إن نيمار أخبر الجهاز الفني ولاعبي سانتوس برغبته في العودة إلى النادي الذي بدأ به مسيرته الاحترافية.

وأوضحت، أن نيمار أبلغ أعضاء الجهاز الفني لسانتوس والعديد من لاعبي الفريق خلال زيارتهم في غرفة تغيير الملابس لدعمهم رغبته في العودة إلى النادي البرازيلي في صيف 2025، عقب نهاية عقده مع الهلال.

وكان سانتوس البرازيلي، فاز على نظيره بالميراس، بنتيجة 1-0، فجر الإثنين، في مباراة شهدت تواجد نيمار وهو يرتدي "تي شيرت" أبيض يحمل شعار سانتوس، في اللقاء الذي جمعهما بذهاب نهائي دوري كرة القدم للمحترفين في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وقبل بدء المباراة حمل نيمار كأس البطولة وسار به متجها إلى منتصف ملعب المباراة وقام بوضعه على المنصة.

وأظهرت لقطات من مدرجات ملعب المباراة، احتفال النجم نيمار بإحراز سانتوس الهدف الأول في مرمى بالميراس.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة، أن نيمار شعر مرة أخرى بالحنين إلى ملعب فريقه، حيث هتف المشجعون باسمه مرددين "مرحبًا يا نيمار، عد إلى منزلك".

يذكر أن نيمار بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس، قبل أن يرحل عنه في صيف 2013 صوب برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة تاريخية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الآن.