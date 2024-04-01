التربية تعلن عزمها على الشروع بطباعة الكتب المنهجية بوقت مبكر

2024-04-01 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، عزمها على الشروع بطباعة الكتب المنهجية بوقت مبكر.

وقالت التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري استقبل مستشار رئيس الوزراء عدنان السراج والوفد المرافق له، وجرى البحث بآخر مستجدات الملف التربوي للنصف الثاني من العام، بحضور مدير عام المناهج رياض العمري ومدير الشؤون القانونية محمد بلاسم".

واضاف، انه "تم التباحث في مقومات تدعيم المشاريع التربوية وأهم الخطوات المنفذة وقيد التنفيذ التي اتبعتها الوزارة للنصف الثاني من العام الدراسي".

واشار الى ان "اللقاء، تضمن استعراضا مُفصلا ودراسة مستفيضة لملف الأبنية المدرسية وسبل تفعيل المشاريع والبرامج التدريبية الحديثة في كنف الدعم الحكومي المتواصل للقطاع التربوي إضافة الى الرؤية الوزارية العازمة على الشروع بطباعة الكتب المنهجية بوقت مبكر وجعلها في متناول يد الطلبة مع إنطلاق العام الدراسي القادم".