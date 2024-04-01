غلاي: المفوضية ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لاجراء انتخابات برلمان كوردستان

2024-04-01 16:54:09 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي الاثنين انتهاء مرحلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية والافراد المرشحين. وقالت غلاي لقناة الثامنة ان المفوضية ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان وانها تعمل بكل شفافية وحيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في المشاركة بالتحالفات واحزاب ومرشحين افراد. واشارت الى تسجيل تحالفين اثنين وعشرة احزاب و54 مرشحا مستقلا للمشاركة في انتخابات اقليم كوردستان، مبينة اجراء عملية قرعة ارقام المرشحين يوم السادس من نيسان 2024 بحسب الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية. وحددت رئاسة اقليم كوردستان يوم العاشر من حزيران 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.