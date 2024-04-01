الأمن الوطني يضبط 15 عجلة جرى التلاعب بوزن حمولتها بغية التهريب في ديالى

2024-04-01 17:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (1 نيسان 2024)، عن ضبط 15 عجلة جرى التلاعب بوزن حمولتها بغية التهريب في محافظة ديالى.

وقال بيان لاعلام الجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وإستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط (15) عجلة محملة بمادة (شيش البناء) مسجلةً بوزن مخالف للوزن الحقيقي بغية التهرب من الجباية الجمركية".

وأشار البيان الى "مباشرة قوة من الجهاز بنصب كمين لهذه العجلات والقبض على سائقيها، وبعد الفحص تبين أنها تحمل أطنانا أكثر مما هو مثبت في الأوراق الثبوتية".

وأضاف "جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".







