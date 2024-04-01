محافظ النجف الأشرف يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بمشاركة أكثر من 5 ملايين زائر

2024-04-01 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم الاثنين، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي(ع) بمشاركة أكثر من 5 ملايين زائر.وقال مكي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع):انه" تم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام بمشاركة أكثر من 5 ملايين زائر".واضاف ان" المحافظة مستعدة لاستقبالِ الزائرين في كلّ وقت، وأنّ جميع المؤسسات على أتمّ الاستعداد لتقديمِ الخدمةِ اللازمة للزائرين"، معربا عن "شكره للعتبة العلوية و مسجد الكوفة و فرقة الأمام علي و الأجهزة الامنية".