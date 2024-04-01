وزير النقل يوجه بفتح خطوط النقل الجماعي كافة في بغداد

2024-04-01 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، بفتح خطوط النقل الجماعي كافة في بغداد، وفيما حددت الوزارة أولوية مساراتها، أشارت إلى وجود خطة لتشغيل 72 خطاً في العاصمة.وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم عبد الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السعداوي وجه بافتتاح خطوط النقل الجماعي لمناطق بغداد كافة وفق خطة مدروسة تتزامن مع افتتاح مشاريع فك الاختناقات التي تنفذ في العاصمة".وأضاف، أن "المناطق ذات الكثافة السكانية ستكون لها الأولوية بخطوط النقل الجماعي"، لافتا، إلى أن" الأسابيع المقبلة ستشهد المباشرة بافتتاح عدة خطوط في مناطق مختلفة من بغداد".وأشار، إلى أن" الخطوط المراد تشغيلها تصل إلى 72 خطا في بغداد، وتم افتتاح 24 خطا في العام الماضي، وهذا العام شهد افتتاح ثلاثة خطوط والوزارة مستمرة في فتح خطوط النقل الجماعي بشكل تتابعي لتطبيق الخطط الموضوعة بشكل تام".وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن (30%) من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي.