وزير التربية ومستشار رئيس الوزراء يبحثان مستجدات الملف التربوي للنصف الثاني من العام الحالي

2024-04-01 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، مع مستشار رئيس الوزراء عدنان السراج والوفد المرافق له آخر مستجدات الملف التربوي للنصف الثاني من العام الحالي.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التباحث في مقومات تدعيم المشاريع التربوية، وأهم الخطوات المنفذة وقيد التنفيذ التي اتبعتها الوزارة للنصف الثاني من العام الدراسي، كانت أهم المحاور التي طُرحت بين وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومستشار رئيس الوزراء عدنان السراج والوفد المرافق له في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام المناهج رياض العمري ومدير الشؤون القانونية محمد بلاسم".وأضاف البيان، أن "اللقاء تضمن أيضا استعراضًا مُفصلا ودراسة معمقة لملف الأبنية المدرسية وسبل تفعيل المشاريع والبرامج التدريبية الحديثة في كنف الدعم الحكومي المتواصل للقطاع التربوي، إضافة إلى الرؤية الوزارية العازمة على الشروع بطباعة الكتب المنهجية بوقت مبكر وجعلها في متناول يد الطلبة مع انطلاق العام الدراسي المقبل".