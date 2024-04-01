2024-04-01 17:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية دمشق، فيما بينت أن انفجاراً هائلاً وقع داخل مبنى القنصلية الإيرانية الملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق. وأفاد الإعلام السوري، بتصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق. وأشار إلى انهيار بناء ملاصق لبناء السفارة الإيرانية في حي المزة بمدينة دمشق نتيجة […]

ظهرت المقالة غارة إسرائيلية تدمر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أولاً على Eishan.