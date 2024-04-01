2024-04-01 17:54:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، بفتح خطوط النقل الجماعي كافة في بغداد، وفيما حددت الوزارة أولوية مساراتها، أشارت إلى وجود خطة لتشغيل 72 خطاً في العاصمة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم عبد الصافي، إن “السعداوي وجه بافتتاح خطوط النقل الجماعي لمناطق بغداد […]

ظهرت المقالة وزير النقل يطالب الموظفين والطلبة باستخدام “الباصات الحكومية” أولاً على Eishan.