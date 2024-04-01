التجارة تعلن عن إجراءاتها لدعم تصدير المنتجات العراقية

2024-04-01 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها لتشجيع تصدير المنتجات العراقية ودعم المصدرين، فيما أشارت إلى توفير قروض ومنح لهم.وقال مدير عام شركة المعارض ورئيس لجنة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة مصطفى العاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية تدعم المصدرين من خلال صندوق دعم التصدير عن طريق القروض والمِنح وكذلك عن طريق تبسيط الإجراءات باعتماد النظام الإلكتروني في استصدار إجازة التصدير".وأضاف العاني، أن "الشركة تقدم دعماً أيضاً من خلال المساهمة في تحمل تكاليف الاشتراك في المعارض الدولية الخارجية التي تقام في الدول، بدفع تكاليف إيجار المساحات المعرضية المستأجرة وأجور شحن البضائع المخصصة للعرض".وتابع، أن "هناك لقاءات متعددة عقدها وزير التجارة أثير داود الغريري مع المصدرين من الصناعيين وغيرهم لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم في الإجراءات وغيرها، سواء تلك التي يمكن حلها من خلال الوزارة أو من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد".