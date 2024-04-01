الأمن الوطني يضبط 15 عجلة جرى التلاعب بوزن حمولتها بغية التهرب الجمركي في ديالى

2024-04-01 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط 15 عجلة جرى التلاعب بحمولتها بغية التهرب من الجباية الجمركية في محافظة ديالى.وقال الجهاز في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى، وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط (15) عجلة محملة بمادة (شيش البناء) مسجلة بوزن مخالف للوزن الحقيقي بغية التهرب من الجباية الجمركية".وأضاف البيان، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني، باشرت بنصب كمين لهذه العجلات والقبض على سائقيها، وبعد الفحص تبين أنها تحمل أطنانا أكثر مما هو مثبت في الأوراق الثبوتية".وتابع البيان، أنه "جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".