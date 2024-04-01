2024-04-01 18:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمرور في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، فرض عقوبة مختلفة على سائق قام برمي الاوساخ من نافذة سيارته في اربيل.

وبحسب كتاب من مديرية المرور موجه لمديرية البلديات والسياحة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "سائق السيارة يُفرض عليه العمل كعامل نظافة في سوق اربيل لمدة ثلاثة أيام".

وانتشر مقطع مصور قبل أيام قيام احد سائقي السيارات برمي الاوساخ والقمامة من داخل سيارته وسط الشارع في مدينة اربيل.