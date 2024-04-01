2024-04-01 18:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت معلومات أولية عن مصادر إيرانية وسورية، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، عن هوية أحد ابرز ضحايا الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت تقارير اطلعت عليها "بغداد اليوم"، ان "هناك معلومات أولية عن اغتيال محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس الإيراني بالهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق".

وفي وقت سابق، افادت تقارير للمعارضة السورية، بوجود معلومات أولية عن مقتل مستشارين في الحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بمقتل 6 اشخاص، قبل ان يتم الكشف عن ارتفاع الضحايا الى 8 اشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية في دمشق.



