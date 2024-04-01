مشاركة أكثر من 5 ملايين زائر بزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في النجف

2024-04-01 18:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اعلن محافظ النجف الأشرف نصيف الخطابي، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) بمشاركة أكثر من 5 ملايين زائر.

وقال الخطابي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)، قد نجحت".

واضاف، ان "أكثر من 5 ملايين زائر قد شاركوا بهذه المناسبة"، مؤكدا ان "المحافظة مستعدّة لاستقبال الزائرين في كلّ وقت ومؤسساتها على أتمّ الاستعداد لتقديم الخدمة اللازمة لهم".