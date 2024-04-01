خطط حكومية لترصين إجراءات الدفاع المدني في المؤسسات

2024-04-01 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، على وضع خطط لترصين إجراءات الدفاع المدني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العلوي ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للدفاع المدني في محافظة بغداد بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك ومديري قاطعي الكرخ والرصافة وممثلين من وزارة الصحة والشرطة المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدني".وأشار المحافظ- بحسب البيان- إلى "وضع خطط لترصين إجراءات الدفاع المدني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتحديد أهم المتطلبات التي تحتاجها مديريات الدفاع المدني"، مؤكداً على "تذليل جميع المعوقات التي تعترض عملهم وتقديم الدعم الكافي".