وزير العمل يعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان

2024-04-01 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعلن عن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024".