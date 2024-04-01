وزير العمل يعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان
2024-04-01 18:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعلن عن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024".
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعلن عن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2024".