2024-04-01 19:42:08 - المصدر: منصة إيشان

علق النائب عن الإطار التنسيقي غريب عسكر على القصف الإسرائيلي الذي طال مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، مشيراً إلى أنه تطور خطيرة وسيحمل تداعيات كبيرة على المنطقة. وقال عسكر، في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “العدوان الصهيوني بقصفه مبنى دبلوماسي إيراني يمثل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وهو ما تفعله القوات الصهيونية منذ سنوات”. وتابع “نتابع بقلق […]

ظهرت المقالة أول موقف عراقي على قصف مبنى السفارة الإيرانية في دمشق أولاً على Eishan.