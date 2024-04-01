2024-04-01 20:08:56 - المصدر: شركة Xiaomi

العراق- كشفت شركة Xiaomi النقاب عن نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، القوة الكامنة وراء منظومتها الذكية، والذي يعد بتجربة مستخدم ثورية. هذا وقد تمّ تثبيت النظام مسبقًا في سلسلة هواتف Xiaomi 14 الحديثة، وساعات Xiaomi Watch S3 وغيرها من الأجهزة الأخرى الحديثة التي تطرحها الشركة في الأسواق المحلية.

إعادة هيكلة شاملة: تحسين أداء الجهاز الفردي.

أدى النمو الملحوظ الذي حققته شركة Xiaomi من 100 مستخدم فقط إلى 1.175 مليار مستخدم خلال 13 عامًا إلى إنشاء قائمة واسعة من المنتجات المتنوعة تلبي الاحتياجات عبر 200 فئة. ولمعالجة التعقيدات الناشئة عن إنترنت الأشياء، طورت Xiaomi نظام HyperOS منذ عام 2017، وتتمثّل مهمته في توحيد جميع أجهزة المنظومة في إطار نظام واحد متكامل لتحقيق الأداء الأمثل للأجهزة وضمان تجربة مستخدم متسقة وتسهيل الاتصال السلس عبر جميع أجهزة Xiaomi.

بفضل نظام Linux ونظام Xiaomi Vela المملوك، يتيح نظام Xiaomi HyperOS التوافق الممتاز وإمكانات إدارة الموارد. كما يدعم النظام أكثر من 200 منصة معالج و20 نظام ملفات قياسي، ما يغطي أجهزة متنوعة مع خيارات تكوين مرنة. كما يساهم النطاق الواسع لأحجام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للأجهزة المتوافقة من 64 كيلو بايت إلى 24 جيجا بايت بدعم الاستخدام الفعال للموارد. هذا ويتميز نظام HyperOS بخفة الوزن، حيث يشغل 8.75 جيجابايت فقط من مساحة البرامج الثابتة للهواتف الذكية، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في الكفاءة مقارنة بالمنافسين.

يتفوق Xiaomi HyperOS في مجال التحكم بالأجهزة والمهام، مما يحسن الأداء من خلال التعديلات الديناميكية. وفي الألعاب كثيفة الاستخدام للموارد، يوفر معدل إطارات مستقر واستهلاكًا أقل للطاقة مقارنة بنظام Androidعلى الهواتف الذكية. ويؤدي تقسيم المهام على الأجهزة خفيفة الوزن إلى زيادة أداء الأجهزة إلى الحد الأقصى. وقد خضع نظام Xiaomi HyperOS لعملية إعادة هيكلة شاملة وواسعة النطاق، تشمل تحسين نظام الملفات، وإدارة الذاكرة، ونظام التصوير الفرعي، ونظام الشبكة، من أجل الاستخدام الفعال للأجهزة المتنوعة، مما يضمن أعلى مستوى من الأداء.

الاتصال الذكي عبر الأجهزة: تمكين اتصالات الأجهزة عبر الأجهزة بسلاسة.

يتخطى نظام التشغيل Xiaomi HyperOS حدود بنيات النظم التقليدية، مع تقديم إطار الاتصال الذكي HyperConnect المبتكر لتسهيل التواصل في الوقت الفعلي بين الأجهزة. كذلك، يعمل مركز الأجهزة المتكامل على تمكين المستخدمين من مراقبة كامل مجموعتهم المتصلة وإدارتها من أي مكان ومن دون عناء، مما يبشر بعصر جديد من الراحة والكفاءة داخل منظومةXiaomi .

يعمل نظام Xiaomi HyperOS على توحيد الأجهزة المتصلة بسهولة، مما يتيح التبديل السلس للكاميرا، والوصول إلى كاميرات السيارة انطلاقاً من هاتفك، واستخدام الكاميرا الخلفية لهاتفك الذكي على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، وتوصيل جهازك اللوحي بالإنترنت من خلال هاتفك الذكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل التطبيقات ومحتوى الحافظة والإشعارات بسلاسة بين الأجهزة بناءً على احتياجات المستخدم.

الذكاء الاستباقي: تقديم خدمات ذكية كمركز محوري.

في عصر الإنترنت الذكي، يتضمن نظام Xiaomi HyperOS نظام فرعي للذكاء الاصطناعي لتقديم دعم استباقي للأجهزة. يتكيف HyperMind، المركز المعرفي لمنظومة أجهزة Xiaomi، مع احتياجات المستخدم باستخدام أربع قدرات إدراكية: البيئة والرؤية والصوت والسلوك. على سبيل المثال، إذا قام المستخدم عادة بتشغيل ضوء غرفة المعيشة بعد فتح قفل الباب الذكي، سيقوم HyperMind بأتمتة إضاءة الغرفة تلقائياً بناءً على الأنماط التي اكتسبها، بموافقة المستخدم. يعمل هذا الابتكار على تبسيط الاتصال بين الأجهزة وتقليل تكاليف التعلم الآلي وتبسيط التفاعلات مع الجهاز من دون الحاجة إلى فهم آليات أو مقاربات منطقية معقدة.

يستخدم Xiaomi HyperOS نماذج أساسية كبيرة للتطبيقات المتقدمة. يتيح مساعد الذكاء الاصطناعي AI Assistant إمكانات إنشاء نص قوي ودعم تلخيص الكلام والمقالات. تقوم خاصية الترجمات التوضيحية في الوقت الفعلي خلال مؤتمرات الفيديو بتسجيل المحادثات في الوقت الفعلي، مما يعزز ملخصات الاجتماعات. يمكن للمستخدمين البحث شفهيًا عن الصور وإنشاء صور بتقنية الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من الصور الشخصية الموجودة. ويشتمل تطبيق Mi Canvas الخاص بالجهاز اللوحي على فرشاة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل رسومات الشعار المبتكرة إلى أعمال فنية. تستفيد تطبيقات الطرف الثالث من إمكانات نظام الذكاء الاصطناعي الفرعي للقيام بمهام مثل فهم المستندات في لقطات الشاشة عبر إعداد الواي فاي المحمي (WPS) وإنشاء العروض التقديمية.

يدمج نظام التشغيل Xiaomi HyperOS نماذج أساسية كبيرة في وحدة معالجة عصبية (NPU) مخصّصة خاصة بالجهاز من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الفرعي الخاص به، مما يدعم النماذج المطورة ذاتيًا على هواتف Xiaomi الذكية. يؤدي هذا الأمر إلى تقليل حجم النموذج واستخدام الذاكرة بنسبة 75 بالمائة، مع تقليل وقت الرسم من 100 إلى 5 ثوانٍ. تعمل هذه التحسينات على تحسين ميزات إنشاء الصور بشكل ملحوظ في Xiaomi AI Assistant، بما في ذلك "تحويل النص إلى صورة" و"موسع الصور" في ألبومات صور الجهاز.

الأمان الشامل: ضمان خصوصية قوية عبر الأجهزة وعلى مستوى النظام.

تعطي شركة Xiaomi الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه، وذلك باستخدام نظام فرعي مخصص للأمان قائم على ميزة بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) المطورة ذاتيًا والذي يعمل على أجهزة مخصصة. ومن خلال تغطية مجموعة متنوعة من ميزات الأمان على الهواتف الذكية وأجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء، يؤكد هذا النظام التزامنا بضمان تجربة مستخدم آمنة. يعطي Xiaomi HyperOS الأولوية للأمان، ويوسع نطاق الحماية لكل من الأجهزة الفردية ووحدات الأمان المترابطة. تضمن ميزة TEE القائمة على وحدات الأمان الثقة المتبادلة بين الأجهزة في الشبكة، بينما يضمن التشفير الشامل عبر TEE إمكانية نقل البيانات بشكل آمن عبر الشبكة بأكملها.

منصة مشاركة مفتوحة: تعزيز التعاون العالمي لتطوير النظام البيئي.

يعتمد Xiaomi HyperOS على نظام تشغيل مفتوح المصدر، ويرحب بالشركاء لتشكيل تجربة مستخدم ذكية بشكل تعاوني. يعمل إصدار Xiaomi Vela، وهو عبارة عن منصة برمجيات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تعتمد على نظام تشغيل يُسمى NuttX، على تبسيط عملية التطوير من خلال استخلاص الاختلافات الأساسية في الأجهزة لصالح المطورين رفيعي المستوى. تساهم هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء وتمكين قدرات الاتصال في الوقت الفعلي عبر الأجهزة المتنوعة.

Xiaomi HyperOS : هو نظام تشغيل يتمحور حول الإنسان يتولى الربط بين الأجهزة الشخصية والسيارات ومنتجات المنازل الذكية من أجل منظومة متقدمة، يتماشى مع رؤية Xiaomi المتمثلة في "الإنسان × السيارة × المنزل".

ستكون سلسلة Xiaomi 14 الجديدة مثبتة مسبقاً بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS، إلى جانب الأجهزة الأخرى مثل ساعات Xiaomi Watch S3 في الأسواق المحلية.

: Xiaomi 14 Ultraصور احترافية رائدة وأداء لا مثيل له وتصميم مبتكر

كشفت شركة Xiaomi عن هاتف Xiaomi 14 Ultra، وهو جهاز رائد احترافي يتميز بوحدة كاميرا دائرية مبتكرة وتصميمات أنيقة باللونين الأبيض والأسود للأسواق العراقية. يوفر هيكل Xiaomi Guardian القوي المتانة من خلال إطار من الألومنيوم عالي القوة وجلد نباتي بتقنية النانو، بالإضافة إلى زجاج Shield المصمم من كتلة واحدة من الألومنيوم، مما يضمن قوة الإطار.

تتميز الشاشة السائلة الشاملة بانحناء ثابت وزجاج Xiaomi Shield Glass، حيث تجمع بين الشاشة المسطحة والحواف المنحنية. تقدم شاشة AMOLED C8 WQHD+ بحجم 6.73 بوصة من Xiaomi دقة مذهلة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، وكثافة بكسل تصل إلى 522 لكل بوصة، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتدعم سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بنظام كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، مع أطوال بؤرية تتراوح بين 12 ملم و 120 ملم. تتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة متغيرة من ƒ/1.63 إلى ƒ/4.0، مما يضمن تعديلات التعرض بسلاسة. بفضل بصريات Leica ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل، تتيح الكاميرا التقاط صور بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية على جميع الكاميرات الأربع، مما يوفر وضوحًا استثنائيًا. يعمل وضع الفيلم الجديد على تحسين تصوير الفيديو، حيث يقدم نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2.39:1 وقاعدة غالق تبلغ 180 درجة للحصول على مظهر سينمائي أصيل.

تم تقديم مجموعة التصوير الفوتوغرافي لعشاق أجهزة Xiaomi 14 Ultra، وتتضمن زر غالق ثنائي المراحل، وزر التكبير، وزر تسجيل فيديو قابل للتخصيص، وقرص إضافي. كما يعمل أيضًا كبنك طاقة خارجي بسعة 1500 مللي أمبير، ويتوفر للشراء بشكل منفصل.

السعر والتوفر

سيكون هاتف Xiaomi 14 Ultra متاحاً لأول مرة في سوق العراق في أبريل. سيأتي بلونين أنيقين – الأسود والأبيض. على غرار نظيره، سيكون متاحًا أيضًا في سعة تخزين واحد تبلغ 24 + 512 جيجابايت وبسعر 1,500,000 د.ع .