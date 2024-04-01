وسائل إعلام: غارة جوية إسرائيلية تدمر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

2024-04-01 20:12:55 - المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام سورية وإيرانية أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، في تصعيد واضح للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها.

وقال مصدر أمني لبناني لرويترز إن محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، من بين القتلى. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الدبلوماسيين الإيرانيين قتلوا في الهجوم.

ورأى مراسلو رويترز الذين انتقلوا لمكان الهجوم بحي المزة بالعاصمة السورية دخانا يتصاعد من أنقاض مبنى سُوِيَ بالأرض وسيارات طوارئ متوقفة بالخارج.

وشوهد علم إيراني معلق على عمود أمام الأنقاض. كما انتقل وزيرا الخارجية السوري والإيراني إلى مكان الهجوم.

وضربت إسرائيل أهدافا إيرانية أكثر من مرة خلال حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكنها رفضت التعليق على هجوم اليوم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بسقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا ضد مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني، وكلاهما يدعم حكومة الرئيس بشار الأسد. وجاءت الغارات الإسرائيلية المكثفة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتحالفة مع إيران على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)