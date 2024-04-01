بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.. التوترات تتصاعد في المنطقة ومسؤولون أمريكيون يجتمعون "عن بعد" مع قادة إسرائيل

2024-04-01 20:16:52 - المصدر: اخبار سوريا

عقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون اجتماعًا عبر الإنترنت اليوم الاثنين لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.

ويرأس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المحادثات من الجانب الأمريكي.

في الوقت نفسه، أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء تقارير عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بهذه التقارير وأن الأمر قيد البحث.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لكل المواثيق الدولية، وحمل إسرائيل مسؤولية عواقب الهجوم.

وأعرب البيت الأبيض أيضًا عن قلقه من قدرة حركة حماس على إعادة تشكيل نفسها في مستشفى، و"قلق عميق" من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة. وأكد البيت الأبيض أنه يعتزم التواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن.

يُظهر هذا الخبر تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في المنطقة، خاصة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة الأوضاع بين الجانبين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح في ذلك.