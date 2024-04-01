إيران تتوعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

2024-04-01 20:20:27 - المصدر: اخبار سوريا

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق حسين اكبري أن إيران سترد بحزم على "الجريمة" التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير إعلامية عن شن إسرائيل غارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى إلى أضرار مادية.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".

وقال السفير اكبري إن إيران "سترد بحزم على هذا العدوان الصهيوني"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع مثل هذه الجرائم".

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، خاصةً في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.

ويثير هذا التصعيد مخاوف من اندلاع حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل، خاصةً مع تزايد التهديدات من كلا الجانبين.

ومن المتوقع أن تصدر الدول العربية والإسلامية بيانات إدانة للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذرت الولايات المتحدة من تصاعد التوترات في المنطقة، ودعت كلا الجانبين إلى ضبط النفس.

ويتابع العالم باهتمام التطورات في المنطقة، وسط مخاوف من انزلاقها نحو حرب إقليمية.