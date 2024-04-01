رئيس الوزراء يؤكد ضرورة توفير أفضل المستلزمات والتجهيزات لقواتنا المسلحة

2024-04-01 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة توفير أفضل المستلزمات والتجهيزات لقواتنا المسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، الذي خُصص لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري".وأضاف، أن "الاجتماع شهد البحث في أهم الإجراءات المتخذة لدعم القدرات القتالية والميدانية للقطعات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، في إطار المضي بإستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات قواتنا المسلحة والتشكيلات الأمنية والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح ورفع الكفاءة التكنولوجية في مختلف الصنوف والوحدات الفعالة".وأشار البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء جدد توجيهاته بضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير وتوفير أفضل المستلزمات والتجهيزات لقواتنا المسلحة، بما يمكنها من الردّ والتحرك في أداء الواجب ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، أياً كان مصدرها ونوعها".