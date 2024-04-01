السيد الحكيم يدعو لإنجاح زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن

2024-04-01 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، لإنجاح زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.وقال السيد الحكيم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا مساء اليوم السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانيسكي، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد واشنطن وكيفية تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويحفظ مكانة الجميع".ودعا السيد الحكيم"الجميع لإنجاح زيارة السوداني إلى واشنطن، وأكدنا أهمية تنويع محاور الزيارة والتركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية إضافة إلى الملف السياسي والأمني".وشدد السيد الحكيم بحسب البيان على أهمية إقامة انتخابات إقليم كردستان بحضور جميع القوى والأحزاب لإعطاء صورة إيجابية عن الديمقراطية في العراق"، مبينا أن "الاستقرار السياسي في أي مساحة من مساحات العراق ينعكس إيجابا على مستوى العراق بأكمله".وتابع السيد الحكيم انه"في ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، شددنا على حسم الموضوع بين أطراف المكون السني الكريم، وأهمية اعتماد معايير وآلية محددة للاختيار لتسهيل المهمة، و دعونا لتحديد جلسة انتخاب الرئيس بعد العيد مباشرة".واكد السيد الحكيم على "ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني بتطبيق قرار مجلس الأمن وإيقاف الحرب الظالمة على شعب غزة المحاصر، والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع".