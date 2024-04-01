الحكيم يدعو لإنجاح زيارة السوداني إلى واشنطن

2024-04-01 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم خلال لقائه السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الى انجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكيم، دعا الجميع إلى إنجاح زيارة السوداني إلى واشنطن"، مؤكدا خلال لقائه رومانيسكي على "أهمية تنويع محاور الزيارة والتركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية إضافة إلى الملف السياسي والأمني، كما بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويحفظ مكانة الجميع".

وشدد الحكيم، وفقا للبيان، على "أهمية إقامة انتخابات إقليم كردستان بحضور جميع القوى والأحزاب لإعطاء صورة إيجابية عن الديمقراطية في العراق، مبينا أن الاستقرار السياسي في أي مساحة من مساحات العراق ينعكس إيجابا على مستوى العراق بأكمله".

وفي ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، أكد الحكيم على "ضرورة حسم الموضوع بين أطراف المكون السني الكريم"، داعيا الى "اعتماد معايير وآلية محددة للاختيار لتسهيل المهمة مع ضرورة تحديد جلسة انتخاب الرئيس بعد العيد مباشرة".

وحول تطورات الأحداث في غزة نوه بـ"ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن وإيقاف الحرب الظالمة على شعب غزة المحاصر، والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع"، كما جاء في بيان المكتب الاعلامي لتحالف قوى الدولة الوطنية.



