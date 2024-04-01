بالفيديو.. لامبورغيني مطلية بالذهب تصل مطار بغداد: من يملكها؟

2024-04-01 20:51:54 - المصدر: لامبورغيني بغداد

بغداد (اخبار العراق) - هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في مطار بغداد الدولي حاملةً على متنها "واحدة من 50 سيارة فقط في العالم": لامبورغيني ذهبية اللون.

ولم يتم الكشف عن هوية مالك السيارة، لكن من غير المستبعد أن تكون ملكًا لإعلامية أو شخصية مشهورة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وتثير هذه السيارة الفاخرة الفضول حول هوية مالكها، خاصةً مع انتشار ظاهرة اقتناء السيارات الفارهة من قبل المشاهير في العراق.

وتتميز هذه السيارة بتصميمها الفريد من نوعه، حيث تم طلاء هيكلها باللون الذهبي اللامع، وزُيّنت بقطع من الذهب الخالص، كما يقول مدونون في تعليقات رصدتها "هذا اليوم".

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ويُعتقد أن قيمة هذه السيارة تبلغ ملايين الدولارات، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في العراق.

من يا ترى يملك هذه السيارة؟

يتساءل الكثير من العراقيين عن هوية مالك هذه السيارة الفارهة.

وهناك بعض التكهنات حول مالكها، حيث يعتقد البعض أنها قد تكون ملكًا لإعلامية مشهورة أو فنانة أو حتى رجل أعمال ثري.

ولكن لم يتم تأكيد أي من هذه التكهنات حتى الآن.

ما هو مصير هذه السيارة؟

لا يُعرف حتى الآن ما هو مصير هذه السيارة، هل ستُعرض للبيع أم ستبقى في حوزة مالكها الحالي؟

ظاهرة اقتناء السيارات الفارهة في العراق

في السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة اقتناء السيارات الفارهة من قبل المشاهير في العراق.

فمنذ عام 2021، تم استيراد العديد من السيارات الفاخرة من مختلف أنحاء العالم إلى العراق.

وهذه الظاهرة تثير جدلاً واسعًا في المجتمع العراقي، حيث يرى البعض أنها مظهر من مظاهر البذخ والتفاخر، بينما يرى البعض الآخر أنها دليل على ازدياد ثروة بعض العراقيين.