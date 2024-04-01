2024-04-01 21:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث والخبير الإيراني في شؤون غرب آسيا، حسين كنعاني مقدم، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، إن جميع سفارات النظام الصهيوني ستنضم إلى أهداف محور المقاومة، بعد حادثة القنصلية الايرانية في دمشق.

وقال كنعاني مقدم في حديث لوكالة "بغداد اليوم"، بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن قتلى وجرحى بينهم مستشارون في الحرس الثوري "جميع سفارات النظام الصهيوني حول العالم ستضم إلى بنك أهداف المقاومة".

وأضاف كنعاني مقدم "إذا تم انتهاك مبدأ الردع الإيراني فهناك احتمال لتنفيذ هجوم إرهابي في الداخل، ومن هذه اللحظة فصاعدا، لا ينبغي أن تظل أي من سفارات النظام الصهيوني آمنة في العالم".

وأشار الباحث الإيراني إلى أن محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية سوف يوسع عمليات استهدافه للمصالح الإسرائيلية ومن بينها السفارات والقنصليات في العالم التابعة لهذا الكيان.

وتعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لقصف جوي، وبحسب حسين أكبري، سفير إيران في سوريا، فقد قُتل ما بين خمسة وسبعة.

وبحسب التقارير، قُتل أيضًا العميد محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والجنرال محمد حاجي رحيمي بالإضافة إلى مستشار ثالث يدعى "حسين أمير الله".



