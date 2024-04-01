2024-04-01 21:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خلف حريق هائل دمارا كبيرا في سوقٍ شعبي بمدينة دهوك، حيث تضررت عشرات المحلات التجارية جراء الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال محافظ دهوك علي تتر في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من 150 متجرا تجاريا دمرت وتضررت جراء هذه الكارثة".

وأشار تتر الى ان "الحكومة المحلية قد باشرت بتشكيل لجان مشتركة لتقييم الاضرار التي خلفها الحريق"، لافتا الى أنه "لم يتم الكشف عن الإحصائيات الدقيقة للاضرار بعد وأنهم ينتظرون التقارير الرسمية من اللجان المختصة التي شكلت في وقت مبكر اليوم".

وأضاف أنه "لم تتضح بعد أسباب الحريق الذي اجتاح سوق جلي الشعبي مما يجعل هذه الحادثة تحتاج إلى تحقيق مستفيض لتحديد ملابساتها والعمل على تجنب تكرارها في المستقبل".