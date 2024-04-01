2024-04-01 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب أهالي وشيوخ مدينة "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين، يوم الإثنين، بإيقاف مسلسل تعرضه إحدى القنوات الفضائية المحلية.

وجاء في طلب وجهه عدد من وجهاء وشيوخ واهالي مدينة "آمرلي"، الى النائب فالح الخزعلي، "يعرض حاليا وخلال الشهر الفضيل مسلسل عراقي اسمه (آمرلي) الذي يبث على قناة (الرابعة) والتي تغالط الواقع وتشوه الحقائق وتسيء لمجتمعنا".

ولفتوا الى أن "المسلسل جاء بعيداً عن التضحيات التي قدمها أهالي أمرلي والمعاناة التي عاشها أهالي هذه المنطقة خلال (84) يوماً".

وختم الأهالي بالقول، "نطالبكم بالتدخل شخصيا وإيصال طلبنا إلى الجهات ذات العلاقة لإيقاف عرض بث هذا المسلسل".