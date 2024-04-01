العبودي يؤكد أهمية تعزيز مؤشرات الجودة بتقديم الخدمات التعليمية وتعضيد بيئة البحث العلمي

2024-04-01 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز مؤشرات الجودة بتقديم الخدمات التعليمية وتعضيد بيئة البحث العلمي.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي كرم عدد من الجامعات الحكومية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي والجامعات الأهلية التي حققت نتائج متقدمة في التصنيف العراقي للجامعات".وأعرب وزير التعليم عن تقديره "لجامعة الكوفة لحصولها على الاعتماد المؤسسي"، مشيدا "بجامعات العميد والمستقبل والجامعة الاسلامية لتحقيقها نتائج إيجابية في التصنيف العراقي للجامعات".وأكد على "أهمية تعزيز مؤشرات الجودة في تقديم الخدمات التعليمية وتعضيد بيئة البحث العلمي والنشر في المستوعبات الدولية التي توثق حضور الجامعات العراقية وتنافسها مع نظيراتها في ميادين الاشتغال الأكاديمي العالمي".