الداخلية: مرحلة البطاقة الوطنية الثانية ستسهل إصدارها لفئات من المواطنين

2024-04-01 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية تستهدف تسهيل إجراءات الحصول عليها لدى فئات من المواطنين، فيما حددت أسباب الزخم الحاصل في بعض مواقع التسجيل.وقال مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد الحقوقي أحمد حديد المعموري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تم انعقاد المؤتمر التحضيري لانطلاق المحطة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية"، مبينا، أن "المرحلة الثانية مهمة لكونها تتضمن مبادئ منها افتتاح المحطات المحمولة لمنظومة البطاقة الوطنية في السفارات لتقديم الخدمة للمواطنين العراقيين خارج البلد، وافتتاح مواقع التسجيل المركزي في المحافظات لتسجيل المواطن الذي تكون دائرة سجله خارج محافظة سكنه".وأضاف، أن "المرحلة الثانية، تضمنت اعتماد المحطة المحمولة المتنقلة التي تحتوي على جميع دوائر الأحوال المدنية في العراق لغرض تلبية طلبات المواطنين في المناطق البعيدة أو النائية أو المواطنين الذين تحول ظروفهم الصحية إلى دوائر الأحوال المدنية المسجلة في دور الرعاية الاجتماعية أو دور الأيتام أو كبار السن أو الحالات المرضية المستعصية".وأضاف، أنه "سيتم إنشاء محطة وسطية التي تعنى بتقديم خدمات التحقق في البيانات الموجودة في نظام البطاقة الوطنية عن طريق مركز بياناته الموجود في وزارة الداخلية وتقديمها إلى دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة، وبذلك ستنتهي إجراءات صحة الصدور".وبشأن الزخم الحاصل في بعض مواقع التسجيل لدوائر البطاقة الوطنية، أكد المعموري أنه " بعد إعلان وزارة الداخلية إنهاء العمل في المستمسكات الورقية بدءا من 1-4-2024، فإن هذا الأمر سبب زيادة أعداد المراجعين في دوائر البطاقة الوطنية بعموم محافظات العراق"، موضحا، أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات جادة وبحرص شديد وحسب توجيهات وزير الداخلية باستنفار كافة كوادرها لتسهيل الإجراءات وإكمال البطاقات للمتقدمين الجدد".وأشار، إلى أن "البطاقة الوطنية تصدر حالياً خلال يومين للمواطنين أثناء المراجعة واليوم الذي يليها".