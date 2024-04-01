أربيل.. اعتقال شاب استأجر أبناء خالاته للاعتداء على أخوالهم بسبب ميراث

2024-04-01 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية آسايش أربيل، اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024)، عن إلقاء القبض على شاب استأجر أبناء خالاته للاعتداء على أخوالهم على خلفية قضية تتعلق بالميراث.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد التعقب والتحقيق وبأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل، ألقينا القبض على أربعة متهمين بأسماء (ع،س،م) و (ش،م،ي) و (ن،أ،پ) و (ل،م،ك)، إثر خلاف عائلي يتعلق بالميراث".

وأضاف البيان، أن "المتهم الرئيس (ش،م،ي) حث بقية المتهمين على مهاجمة منزل أخوالهم مقابل مبلغ من المال، إثر خلاف متعلق بالميراث بينه و بين أخواله".

وأشار الى أن المهاجمين "قاموا بإطلاق الرصاص على منازلهم من سلاح غير مرخص"، مؤكدا أن" المتهم (ع،س،م) حاول حرق سيارة في حي المفتي بمدينة أربيل".