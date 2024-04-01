بعد حريق دهوك الهائل.. سياسي كردي يتحدث عن خلل وراء زيادة حرائق كردستان

2024-04-01 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، بزيادة مستوى السلامة وإجراءات التشديد بعد تكرار مشهد الحرائق في مدن الإقليم.

وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تكرار مشهد الحرائق في الأسواق والمراكز التجارية يؤكد وجود تقصير ما ويجب إصلاح هذا الخلل تلافيا لوقوع حرائق أكبر".

وأضاف أنه "يجب تشديد إجراءات السلامة وضمان تفعيلها من قبل أصحاب المحلات والعمارات والمراكز التجارية، كما يجب معرفة أسباب تكرار الحرائق وشرحها للرأي العام لضمان عدم تكرار ذات الأسباب في مناطق أخرى".

وفجر اليوم اندلع حريق كبير في محافظة دهوك أدى لوقوع 11 إصابة واحتراق أكثر من 100 محل في سوق جلي الشهير في المحافظة.



