نائب يكشف اخر تطورات حادثة "مطاردة جامعة بابل"

2024-04-01 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، نتائج اجتماع بابل الأمني وملابسات حادثة جامعة بابل.

وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية وصل الى بابل وعقد لقاءات مهمة مع قيادات الأجهزة الأمنية ومنها الشرطة لبحث 3 ملفات هامة ابرزها الاحداث التي جرت قرب بوابة جامعة بابل وما تمخضته عنه نتائج التحقيق خاصة مع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

وأضاف، ان "التحقيقات الأولية تدل على ان ما حدث امام جامعة بابل هي جريمة جنائية وليست لها دوافع ارهابية والاجهزة المختصة مستمرة في اكمال نتائج التحقيقات"، لافتا الى انه "سيتم رفع كتاب الى رئيس مجلس الوزراء من اجل ضمان حقوق الضحايا في التعويضات".

واشار الى ان" الوضع الأمني في بابل جيد وهناك جهود لتعزيزه وادامة زخم الاستقرار بمستوى اعلى".

ويوم السبت الماضي، تسببت مطاردة بين القوات الامنية وشخص كان يقدم على ارتكاب جريمة قتل، وبعد مطاردته قام بفتح النار على القوات الامنية ومن ثم قام بايقاف عجلة خط طالبات وتهديد سائقها بالسلاح واخذ عجلة الخط لغرض الهروب وبفرقته الطالبات، قبل ان تقوم القوات الامنية باطلاق النار على العجلة، ما تسبب بمقتل المتهم، واصابة 3 طالبات.