الأنواء: العراق يشهد حالة مطرية جديدة يوم الأحد المقبل

2024-04-01 21:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الإثنين، (1 نيسان 2024)، ان يشهد العراق حالة مطرية جديدة يوم الأحد المقبل.

وتشير توقعات الطقس حسب خبراء الى، ان "التوقعات الأولية تشير الى أن أولى الحالات الجوية الممطرة في شهر نيسان ستكون مع بداية الأسبوع المقبل تحديدا يوم الأحد وتستمر ما بين يومين الى ثلاثة أيام".

ودخل العراق فعليا في أجواء شهر نيسان الذي يمتاز بتقلبات طقس شديدة لا يختلف عن الشهر الماضي في تطرف الحالات الجوية وشـدتها أحيانا وتقلبات سريعة فـي درجات الحـرارة وتفاوتها بين نهار دافئ وليل بارد الى معتدل.

ويغلب على السحب إنها من النوع الركامي العملاق، وهطولها يمتاز بالغزارة فــــي بعــــــض الاماكن، وفقاً لتوقعات جوية.