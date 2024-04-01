في ثلاث محافظات.. اعتقال تاجري مخدرات ومخرب "كابينة" اتصالات

2024-04-01 21:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية، يوم الاثنين، القبض على تاجري مخدرات في محافظتين، فيما اعتقلت شخصاً قام بحرق كابينة اتصالات في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، انه" تم تشكيل فرق عمل ميدانية واستخبارية حول تعرض أعمال التشييد والنصب التي تقوم بها إحدى شركات الاتصالات لعمليات تخريب وحرق الكابينات والكابلات في عدة مناطق من جانب الرصافة".

واضاف أن "إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أثمرت من خلال جمع عن المعلومات الحوادث وتفريغ كاميرات المراقبة، عن تمكن مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد / الرصافة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من نصب كمين محكم ضمن منطقة الأمين السفر من إلقاء القبض أحد المتهمين بالجرم المشهود أثناء قيامه بحرق كابينة ضمن المنطقة اعلاه وبحوزته دراجة نارية و جليكانات مملوءة بمادة البنزين".

واشار إلى أنه تم تدوين "أقواله بالاعتراف وتصديقها قضائياً وتم احالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي السياق؛ تمكن جهاز مكافحة الارهاب بعمليتين منفصلتين من "إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والديوانية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تلك المحافظتين".