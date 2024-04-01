2024-04-01 21:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر من داخل حركة النجباء، اليوم الإثنين، بأن الأمين العام للحركة لم يكن في دمشق لحظة قصف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية. وقال المصدر في حديث لمنصّة “إيشان”، إن “الأمين العام لحركة النجباء، لم يكن موجوداً في دمشق، لحظة القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق”. وفي وقت سابق من اليوم، […]

ظهرت المقالة مصدر في النجباء: أكرم الكعبي ليس في دمشق لحظة قصف السفارة الإيرانية أولاً على Eishan.