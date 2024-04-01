2024-04-01 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، وضع خطط تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية، فيما أشار البنك الدولي إلى استمرار التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة العراقية.وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور، وعددا من الخبراء والمختصين".وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة أولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار"، مشيرة، إلى أنه "تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي في العراق".وأشارت وزيرة المالية إلى "جهود الوزارة وخططها تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق".من جهته، لفت ممثل البنك إلى "استمرار التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة العراقية، في كل ما يرتبط بتقديم الدعم اللازم من خبرات للمشاريع التنموية والإصلاحات المرتبطة بقطاع المال والأعمال".