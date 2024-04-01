الإطاحة بشبكة دولية تتاجر بالمخدرات في بغداد

2024-04-01 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة دولية تتاجر بالمخدرات وبحوزتها مليون حبة مخدرة معدة للتهريب في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشبكة دولية تتاجر بالمواد المخدرة حيث ضبط بحوزتها (مليون) حبة مخدرة نوع كبتاكون في أحد المعامل وسط العاصمة كانت معدة للتهريب خارج البلاد".وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة حيث تم مصادرة المواد وتسليمها إلى الجهات المختصة".