2024-04-01 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بحلول رأس السنة البابلية الآشورية، فيما أشار إلى أن التنوع الإنساني في البلاد مصدر فخر وعنصر قوة.وقال رشيد في تدوينة على منصة X وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحلول رأس السنة البابلية الآشورية (عيد أكيتو)، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الكلدان والآشوريين والسريان، متمنين لهم وسائر العراقيين أن ينعموا بالأمن والأمان والسلام".وأضاف، أن "التنوع الإنساني الفريد الذي يزخر به بلدنا مصدر فخر واعتزاز وكذلك عنصر قوة، يجب العمل على حمايته وترسيخه ضمن مفهوم المواطنة وتحت سقف الوطن".