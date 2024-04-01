شنيشل يحدد موعد الإعلان عن قائمة الأولمبي لبطولة آسيا

2024-04-01 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – إحسان المرسوميحدد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، موعد الاعلان عن قائمة فريقه لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قائمة المنتخب ستعلن الاسبوع الجاري مكونة من 23 لاعبا"، مبينا ان" اللاعبين المحترفين سينضمون للفريق منهم يوسف الامام وامير العماري وعلي الموسوي و بلند ازاد عمر".وبشأن اللاعب حسين لاوندي ، اكد شنيشل ان" وضع اللاعب صعب ويحتاج الى اسبوعين تدريب انفرادي واسبوعين اخرين تدريب مع الفريق، فالحفاظ على اللاعب افضل من اشراكه في البطولة".وعن تفريغ اللاعبين اكد شنيشل ان" الاندية لن تقف في وجه اللاعبين في تمثيل المنتخب ، وجميع الاندية لديها حس وطني لان الهدف من الدوري والاندية هو رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين".وتابع شنيشل ان" سفر المنتخب الى قطر سيكون الثامن من الشهر الجاري على ان تقام المباراة امام اليابان في الحادي عشر من الشهر ذاته".