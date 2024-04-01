بعد امتلائها بالماء والامن.. الصيادون يعودون لأكبر بحيرات شرق العراق

2024-04-01 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول محلي، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، اعتماد مبدأ رفع القيود الشامل لوصول الصيادين إلى بحيرة حمرين بديالى، بعد ان اصبحت امنة فضلا عن وصول موجات فيضانية اليها.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حمرين أكبر بحيرة مائية شرق العراق بشكل عام وهي خزين استراتيجي لمحافظة ديالى تؤمن المياه لقرابة 60% من سكانها بشكل مباشر عبر تغذية 5 انهر".

وأضاف، ان "السلطات الأمنية اعتمدت مبدأ رفع القيود الشامل دون اي تحذيرات لوصول صيادي الاسماك الى اي منطقة داخل بحيرة حمرين خاصة مع ارتفاع خزينها المائي بنسبة 20% مع 3 موجات سيول متكررة في الاسابيع الماضية لتعيد احياءها من جديد بعدما وصلت الى مرحلة الخزين الميت".

واشار الى ان "رفع القيود وبشكل شامل يدل على استقرار امني تحقق بفعل جهود كل القوى الامنية التي تشارك في خط مسك بحيرة حمرين ومحيطها رغم انها تقع في جغرافية معقدة جدا تتوسط تلال حمرين لمسافة تصل الى عشرات الكيلومترات".

وكانت وزارة الزراعة، دائرة الثروة الحيوانية قد حددت مواعيد منع صيد الاسماك لغرض التكاثر، وجاء المنع للمحافظات (البصرة - ميسان - ذي قار - المثنى - القادسية - النجف ) للفترة من 2024/2/15 ولغاية 2024/4/15، اما المنطقة الثانية: وتشمل المحافظات (بغداد - ديالى - صلاح الدين - الانبار - بابل - كربلاء - واسط) للفترة من 2024/3/1 ولغاية 2024/5/1.



