الصحة تعلن موعد تنفيذ حملة التلقيح ضد "الحصبة"

2024-04-01 22:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، (1 نيسان 2024)، عن موعد تنفيذ حملة التلقيح ضد مرض الحصبة.

وقالت الصحة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها "وبالتعاون مع وزارة التربية ستنفذ حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الاطفال بلقاح الحصبة المختلطة وبغض النظر عن الموقف التلقيحي إبتداءً من 14 نيسان الجاري" أي بعد عطلة عيد الفطر.

وأشار البيان الى، ان الحملة ستكون "لمدة 10 أيام".

يذكر ان فيروس الحصبة، سريع العدوى وينتشر عبر الرذاذ المصاحب للسعال والعطاس، ومن أعراضه الصداع والحمى الشديدة، وظهور طفح جلدي وردي اللون ، فضلا عن احمرار العينين والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، كما تظهر أعراض المرض بعد التعرض للفيروس بفترة تتراوح بين 7 إلى 14 يوما.

وعزت وزارة الصحة، في 20 آذار الماضي، انتشار مرض الحصبة، إلى عدم التزام الأسر بتلقيح أطفالهم نتيجة انتشار جائحة كورونا، ما أدى إلى تراكم عدد الأطفال غير المحصنين والمتسربين وبالتالي انتشار المرض المذكور.